Воронежский фермер может сесть на 6 лет за мошенничество с грантом

Материалы уголовного дела передали в суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области будут судить фермера за мошенничество с грантом почти на 500 тыс. рублей. 47-летний мужчина получил деньги по фиктивным документам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 21 ноября.

Как рассказали в ведомстве, в 2016 году мужчина участвовал в программе поддержки начинающих фермеров. В бизнес-плане он указал, что в течение 1,5 лет планирует разводить крупный рогатый скот. Для этого ему была необходима покупка трактора, косилки, пресс-подборщика, прицепа. Кроме того, на участке в селе Красноселовка мужчина якобы планировал возвести животноводческое помещение.

В итоге мужчина получил грант в 478 тыс. рублей. В 2017 году в отчете он указал, что закупил строительные материалы и оплатил услуги рабочих. На самом деле большую часть денег – 355 тыс. рублей – он потратил на личные нужды.

Теперь несостоявшемся фермеру грозит до 6 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела передали в Железнодорожный районный суд.