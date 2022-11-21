Воронежцев приглашают на концерт «Лирика уходящей осени»

23 ноября в библиотеке имени Никитина в рамках цикла «Среда музыкальная» пройдет концерт в музыкально-литературной гостиной «Лирика уходящей осени».

В программе прозвучат авторские стихи «Осенняя душа», «Осенний совет», «Стук в лесу», «Воспоминание о старом Воронеже», «Листопадно-Философское», «Поэтический секрет» и песни под гитару «Золотая красавица Осень», «Осенний романс», «Осенний вальс», «Холодное дыхание зимы», «Белый снег, белый свет», а также популярные песни российских композиторов. Выступят артисты студии «Акколада» Валентина Дубина и Владимир Сапанюк, солист вокальной студии «Феерия» Аркадий Игнатов, исполнительница русских лирических песен, руководитель ансамбля «Русские узоры» Наталья Истомина.

Концерт пройдет 23 ноября в 18.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 12+