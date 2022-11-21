Следователи заинтересовались падением пассажиров из воронежской маршрутки

Водитель начал движение, когда пассажиры выходили из салона Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сообщения в социальных сетях о падении троих пассажиров в воронежской маршрутке заинтересовали следователей. Региональный СУ СК проверит факт оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 ноября.

ДТП произошло 19 ноября на остановке «улица Машиностроителей». Водитель автобуса начал движение, когда пассажиры выходили из салона. Пострадали женщина, ребенок дошкольного возраста и молодой парень.

Следователи намерены опросить очевидцев, пассажиров и водителя автобуса, а также изучить документацию.