За гибель 17-летней девушки в ДТП воронежец отправится на 6,5 лет в колонию

За смерть 17-летней девушки житель Новоусманского района отравится на 6,5 лет в колонию поселение. 50-летниий мужчина сел пьяным за руль и сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в понедельник, 21 ноября.

Смертельное ДТП произошло вечером 7 августа 2021 года у дома №1 на улице Тельмана в селе Рогачевка. Пьяный водитель ехал слишком быстро. Автомобиль сбил двух девушек, шедших по обочине. Пострадавших доставили в больницу, однако несмотря на помощь одна из них скончалась. Вторая девушка, 14-летняя местная жительница, получила легкий вред здоровью.

Водителя задержали и заключили под сражу. Оказалось, что он не имел права садиться руль – ранее он был лишен водительского удостоверения. На предварительном следствии мужчина признал вину, подтвердив, что в день аварии злоупотребил спиртным.