Главврач крупной райбольницы в Воронежской области ушла в отставку после жалоб пациентов

Проблем в Лискинской районной больнице немало. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Главный врач Лискинской районной больницы Елена Барковская уходит со своей должности. Информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

В Лисках ходят разговоры, что Барковскую переводят в областной департамент здравоохранения на повышение. Однако в региональном медицинском ведомстве эту информацию опровергли:

- Елена Викторовна уволилась по собственному желанию. Она воспользовалась правом на заслуженный отдых. Информация о ее дальнейшем трудоустройстве в департамент здравоохранения не соответствует действительности.

Жители Лисок неоднократно жаловались на работу их райбольницы. Претензии были связаны с огромными очередями к врачам, вызванных в том числе нехваткой медработников, да и общение оставшихся с людьми, мягко говоря, было не всегда корректным.

К тому же в одну из сентябрьских ночей 2021 года в Лискинской районной больнице случился пожар. 86-летняя женщина хотела подогреть воду с помощью кипятильника и уронила его на кровать. В результате погибла соседка по палате. Виновной в трагедии признали престарелую женщину, но очевидно, что и с пожарной безопасностью в медучреждении было не все в порядке.