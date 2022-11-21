За ролик с танцами на могилах воронежского подростка приговорили к обязательным работам

Суд признал подростка виновным в осквернении мест захоронений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростка, который снимал видео с танцами на могилах на Лесном кладбище, признали виновным в «осквернении мест захоронения». Суд приговорил его к ста часам обязательных работ. Кроме того, парень заплатит по 50 тыс. рублей родственникам покойных. В общей сложности речь идет о 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 21 ноября.

В ведомстве отметили, что пока приговор в законную силу не вступил. То есть защита подростка может подать апелляцию.

Напомним, 27 июля 2022 года парень записал видео, на котором его товарищ оскверняет могилы. Подросток танцевал у надгробий, а также справил нужду на одно из захоронений. В итоге запись разместили в социальных сетях.

Герой скандального ролика уголовной ответственности избежал, так как ему всего 15 лет. На скамье подсудимых оказался только 16-летний оператор. Парень признал свою вину, раскаялся в содеянном. Расследование было на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.