В Воронеже на Остужева демонтировали еще один пролет старого виадука

В выходные рабочие демонтировали пролет старого виадука. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже завершился очередной этап реконструкции транспортной развязки на улице Остужева. В выходные рабочие демонтировали пролет старого виадука, проходящий над железнодорожными путями. Работы, требующие ювелирной точности и предельной осторожности, проводили с использованием автокранов и другой спецтехники. Теперь предстоит разобрать оставшиеся пролеты, но их демонтировать проще, поскольку они не находятся над линией высоковольтной контактной сети.

Как мы уже писали ранее, на выезде и въезде со стороны микрорайона «Электроника» заасфальтировали новый участок дороги. Разметки здесь пока нет. Днем в понедельник здесь не работали светофоры и движение регулировал сотрудник ГИБДД.

На пересечении улиц Остужева и Минская оборудуют кольцевое движение. Здесь установили новые знаки, однако они пока закрыты.

Напомним, первую очередь Остужевской развязки обещают сдать в следующем году.