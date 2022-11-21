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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:37

Главой райадминистрации воронежского Поворино переизбрали Александра Леонова

Депутаты проголосовали за него единогласно
Мария Щербакова

Главой администрации Поворинского муниципального района переизбрали Александра Леонова. Депутаты райсовета приняли решение единогласно на заседании в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте района.

Александр Леонов возглавляет администрацию района с сентября 2018 года. Он сменил на посту Юрия Волошина. Ранее Леонов был заместителем председателя Совета народных депутатов Подгоренского района.

В сентябре 2022 года срок контракта Леонова истек. После выборов 11 сентября до настоящего времени он работал в должности заместителя главы райадминистрации. Новый контракт также заключен на четыре года.