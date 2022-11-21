Воронежцы перевели на поддержку СВО более 81 млн рублей

Деньги поступили на расчетный счет Фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На счет воронежского Фонда поддержки спецоперации жители и организации перевели более 81 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в понедельник, 21 ноября.

- Власти региона и губернатор Александр Гусев благодарят каждого неравнодушного гражданина, принявшего решение о помощи нашим войскам. Вместе с этим, облправительство продолжает финансовую поддержку СВО и мобилизованных россиян и по своей линии, - отметили в пресс-службе.

Напомним, за работу Фонда отвечает департамент социальной защиты. Перевести деньги на расчетный счет организации могут все желающие.