Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 11:23

Воронежцы перевели на поддержку СВО более 81 млн рублей

Помощь оказали жители и организации
Мария Щербакова
Деньги поступили на расчетный счет Фонда

Деньги поступили на расчетный счет Фонда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На счет воронежского Фонда поддержки спецоперации жители и организации перевели более 81 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в понедельник, 21 ноября.

- Власти региона и губернатор Александр Гусев благодарят каждого неравнодушного гражданина, принявшего решение о помощи нашим войскам. Вместе с этим, облправительство продолжает финансовую поддержку СВО и мобилизованных россиян и по своей линии, - отметили в пресс-службе.

Напомним, за работу Фонда отвечает департамент социальной защиты. Перевести деньги на расчетный счет организации могут все желающие.