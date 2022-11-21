Четыре воронежских села и Богучар получат статус населенного пункта воинской доблести

Пять территорий Воронежской области получат статус населенного пункта воинской доблести. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в понедельник, 21 ноября.

Речь идет о Богучаре, Новой Калитве Россошанского района, Урыв-Покровке и Сторожевом Острогожского района и Щучьем Лискинского района. Профильные чиновники уже готовят необходимые для оформления статуса документы.

- Почитать историческую память наших великих побед — верить в хорошее будущее региона, - отметил Александр Гусев.