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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:25

Четыре воронежских села и Богучар получат статус населенного пункта воинской доблести

Областное правительство готовит соответствующие документы
Мария Щербакова

Пять территорий Воронежской области получат статус населенного пункта воинской доблести. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в понедельник, 21 ноября.

Речь идет о Богучаре, Новой Калитве Россошанского района, Урыв-Покровке и Сторожевом Острогожского района и Щучьем Лискинского района. Профильные чиновники уже готовят необходимые для оформления статуса документы.

- Почитать историческую память наших великих побед — верить в хорошее будущее региона, - отметил Александр Гусев.