В Воронеже обсудили меры безопасности на предстоящую зиму

21 ноября в управе Ленинского района прошло заседание комиссии по ЧС. На нем рассмотрели вопросы профилактики пожаров и гибели людей в осенне-зимний период и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период; необходимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения при образовании наледи и сосулек на кровлях зданий.

Участники совещания поручили руководителям предприятий и учреждений о необходимости изучения алгоритмов действий при возникновении нештатных ситуаций. Руководителям УК и владельцам зданий со скатными кровлями, при образовании наледи и сосулек на кровлях рекомендовали меры по их удалению, обеспечив ограждение опасных мест сигнальной лентой. Отделу образования района поручили провести с детьми занятия по правилам безопасного поведения на водоёмах в зимний период.