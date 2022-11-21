Еще семь человек скончались от ковида в Воронежской области

Госпитализировали за сутки 14 воронежцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки ковид унес жизни семи жителей Воронежской области. Общая статистика смертности с начала пандемии достигла 8 584. Еще 14 воронежцев госпитализировали с тяжелой формой заболевания. Такие данные представил федеральный оперштаб в понедельник, 21 ноября.

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 96 человек. В общей сложности с марта 2020 года вирус подхватили 467 694. Закрыли больничный 151 жителю региона.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 99, выздоровевших 84. Тогда от последствий коронавируса умерло пятеро.