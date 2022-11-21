Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 10:08

Еще семь человек скончались от ковида в Воронежской области

Положительные тесты за сутки получили 96 жителей региона
Мария Щербакова
Госпитализировали за сутки 14 воронежцев

Госпитализировали за сутки 14 воронежцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки ковид унес жизни семи жителей Воронежской области. Общая статистика смертности с начала пандемии достигла 8 584. Еще 14 воронежцев госпитализировали с тяжелой формой заболевания. Такие данные представил федеральный оперштаб в понедельник, 21 ноября.

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 96 человек. В общей сложности с марта 2020 года вирус подхватили 467 694. Закрыли больничный 151 жителю региона.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 99, выздоровевших 84. Тогда от последствий коронавируса умерло пятеро.