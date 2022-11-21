В Воронеже за выходные ледяной дождь повалил 19 деревьев

За выходные в Воронеже сильный ветер повалил 19 деревьев. Столько заявок поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. Из них 12 уже отработали. Об этом сообщили в городской службе спасения в понедельник, 21 ноября.

В частности, восемь деревьев зависли на проводах, четыре упали на проезжую часть, а одно нависло над дорогой. Пять повредили автомобили. Еще одно дерево нависло над другим. По данным спасателей, пострадавших нет. Сейчас в работе находятся семь заявок.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, из-за непогоды отменили рейсы всех воронежских троллейбусов. Такое решение приняли в мэрии, так как в субботу, 19 ноября, обледеневшие контактные сети сильно искрили при движении троллейбусов.

Синоптики прогнозируют ледяной дождь и гололед и в ближайшие дни. Кроме того, велика вероятность адвективного тумана. Такие туманы возникают из-за охлаждения теплого влажного воздуха при его горизонтальном движении над холодной поверхностью суши.