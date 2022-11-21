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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 9:18

В Воронеже в лобовом столкновении пострадал пассажир иномарки

35-летний мужчина в больнице
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В понедельник около 8 часов в районе дома № 34 по улице 206 Стрелковой Дивизии произошло лобовое столкновение. По предварительным данным, 61-летний житель Брянской области, на автомобиле «Ниссан Альмера», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Джили», под управлением 40-летней местной жительницы.

В результате аварии пострадал 35-летний пассажир «Ниссана», житель Воронежа. Мужчину доставили в больницу.

По факту аварии в полиции начали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.