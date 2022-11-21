Заведующую кафедрой этномузыкологии воронежского института искусств наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заведующую кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств Галину Сысоеву. Приказ подписан 18 ноября.

Галина Сысоева – идейный вдохновитель одного из самых известных в России фестивалей традиционной славянской культуры «На Троицу», который с 1999 года проводится в Новой Усмани и собирает участников со всей страны.

С 2003 года Галина Сысоева является членом Союза композиторов России. В 2005 году она стала лауреатом фонда «Русское исполнительское искусство», а в 2011-м – телевизионной премии «Лидер года». Награждена медалью «За вклад в сохранение культурного наследия России» и Почетным знаком «Благодарность земли Воронежской».