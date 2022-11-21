В Воронеже водитель «Фольксвагена» врезался в дерево: ранена женщина

"Фольксваген" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 20 ноября, в 12.05 на Ленинском проспекте у дома № 176 случилась авария. 37-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Поло», ехал в сторону улицы Землячки. Он потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

Сам водитель в аварии серьезных травм не получил. А вот его пассажирку, 47-летнюю местную жительницу, отвезли в больницу.

- Всего в Воронежской области 20 ноября случилось 72 ДТП, из них 54 – в Воронеже, 12 – на дорогах в районах и 6 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.