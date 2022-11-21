В Воронеже видеорегистратор снял смерть охранника ЖК «Антоновские яблоки»

Кадр из видео со страницы сообщества "Воронеж ВК STOG" в соцсети "ВК"

Воронежцы разместили в соцсети кадры, снятые видеорегистратором автомобиля у шлагбаума жилого комплекса «Антоновские яблоки» на улице Шишкова. На них видно, как охранник подходит к турникету, чтобы открыть его, но неожиданно падает и бьется в конвульсиях. К мужчине подбегают прохожие, чтобы помочь ему.

Очевидцы сообщили, что мужчина попытки реанимировать охранника оказались безуспешными, мужчина умер. Горожане предположили, что сотрудник ЧОПа получил удар током из-за неисправного оборудования шлагбаума. По другой версии у мужчины произошел сердечный приступ.

«Комсомолка» выясняет обстоятельства ЧП.