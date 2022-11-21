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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:26

На Воронеж снова может пролиться ледяной дождь

Его принесет балканский циклон
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронеж еще не успел оттаять и оправиться от ледяного дождя, пролившегося на город в ночь с пятницы на субботу, а синоптики уже сулят жителям области новый катаклизм. Гололед может повториться по той же схеме - очередной балканский циклон принесет в Черноземье интенсивные осадки в различной фазе. Местами они могут переходить в ледяной дождь с формированием гололеда.

Кроме того велика вероятность возникновения адвективного тумана. Такие туманы возникают из-за охлаждения теплого влажного воздуха при его горизонтальном движении над холодной поверхностью суши. Будьте осторожны!