Утром понедельника Воронеж сковали пробки в 9 баллов

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Утром 21 ноября в Воронеже образовались 9-балльные заторы. Город практически встал на основных магистралях – Московском проспекте, улицах Ломоносова, Остужева, 20-летия Октября, Свободы, проспект Революции, набережная Массалитинова и многих других.

На левом берегу и Московском проспекте дорожную ситуацию осложняют несколько аварий. При этом улицы в районе площади Ленина окрашены на карте Яндекса в зеленый цвет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".