Гандбольный клуб «Воронеж» одержал восьмую победу подряд

3 – 4 декабря воронежцы проведут два гостевых поединка с дублем «Чеховских медведей». Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Сегодня, 20 ноября, в Омске состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Скиф-Юниор» пытался реабилитироваться за крупное поражение от ГК «Воронеж» (25:41). Но вышло еще хуже. Воронежцы выиграли с перевесом в 19 мячей – 42:23. В ТОП-5 самых результативных игроков нашей команды вошли – Евгений Грибков (девять), Руфат Мухтаров (восемь), Роман Бубен (шесть), Никита Филев и Владимир Немцев (по четыре).

После этой победы «Воронеж» остается единственным клубом, который не имеет очковых потерь – восемь побед в восьми матчах. С 16-ю баллами подопечные Алексея Доронкина занимают второе место, уступая волгоградскому «Каустику» (18). Третьими идут подмосковные «Чеховские медведи-2» (13). При этом у воронежцев и «мишек» по четыре игры в запасе. Теперь 3 – 4 декабря воронежцы проведут два гостевых поединка с дублем «Чеховских медведей». Начало обеих игр в 15:00.