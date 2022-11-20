На работу воронежских театров в 2022 году потратили 602 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2022 году на финансирование государственных театров в Воронежской области выделили 602 млн рублей. Для сравнения в 2018-м на эти цели потратили 425,4 млн рублей, в 2021-м - 524,7 млн.

Кроме того, учреждения культуры получают средства на развитие театрально-концертной деятельности по грантам правительства Воронежской области, в текущем году театрам выделили 13,2 млн рублей: театр оперы и балета получил на проект Contrast (два фестиваля - классической хореографии и современного танца) - 3 млн руб, театр драмы на постановку спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» - 3 млн руб, Камерный на постановку спектакля «Мещане» - 2,8 млн руб, ТЮЗ на проект «Вне#Классно» - 1,2 млн руб, театр кукол на постановку спектакля «Про ежика и медвежонка» - 1,8 млн руб, дирекция Платоновского фестиваля на проект «Лаборатория уличного театра» - 1,4 млн руб.

- В 2022 году в рамках федерального проекта «Театры малых городов» и «Театры детям» выделено 25,6 млн руб (из областного и федерального бюджетов) на постановку пяти спектаклей по произведениям русских и зарубежных авторов и обновление сценического пространства в Театре кукол, приобретение в дополнительного сценического, светового и звукового оборудования, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области. - В 2023 году в рамках этих федеральных проектов выделят 10,2 млн рублей и 20,3 млн рублей соответственно.

Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» на оснащение театров планируют выделить 24,5 млн рублей: 13,8 млн - театру оперы и балета, 10,7 млн рублей – театру драмы.