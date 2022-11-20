C воронежской детворой поиграют Хаги-Ваги и Щенки

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27 ноября в доме актера пройдет детский спектакль «Щенки играют с Хаги Ваги». Это интерактивное представление с любимыми мультяшными героями в формате квест-спасения.

В бухте приключений появляется новыи улыбчивыи герои Хаги-Ваги, прибывшии из города «Цифры». Команда Щенячьего патруля вместе с ним начинает готовится к цирковому представлению, но вдруг в цирке начинают происходить таинственные обстоятельства, которые мешают подготовке. Удастся ли Щенячьему патрулю спасти Хаги-Ваги? Маленьким зрителям предстоит стать частью отважнои команды «Щенячьего патруля» и помочь любимым героям.

В программе световое шоу, танцевальныи флешмоб, крио-шоу, игры с большими шарами, интерактивы с светодиодными палочками, песни, загадки и игры, шоу мыльных пузыреи , бумажная дискотека и конфетти-шоу.

Начало в 11.00 и в 14.00, 0+