Воронежский «Буран» завершил домашнюю серию проигрышем от «Нефтяника» из Альметьевска

Андрей Макаров только что пропустил вторую шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде уже на пятой минуте счет открыл хоккеист «Нефтяника» Станислав Альшевский. Дальше пошла более-менее равная игра. Но уже почти в самом конце второго периода гости получили численное преимущество. И уже на его исходе на 39 минуте Ислам Хасанов с удобной позиции не дал шансов вратарю «Бурана» Андрею Макарову.

В третьем периоде «ураганные» тоже сумели реализовать лишнего. На 52 минуте Михаил Кабат скорее затолкал, чем забросил шайбу – 1:2. Хоккеисты «Бурана» в конце периода сняли вратаря, но сравнять счет не смогли.

У «Бурана» после 24 игр осталось 14 очков и предпоследнее 25 место в ВХЛ. Позади только «Ермак» из Ангарска. У сибиряков 11 очков.

Впереди у «ураганных» выездной матч против ижевской «Ижстали» 25 ноября. Команда из Удмуртии идет на 11 месте с 29 очками. Так что разжиться очками «Бурану» снова вряд ли удастся.