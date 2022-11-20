Под Воронежем грузовик вылетел в кювет

Последствия ДТП. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером в воскресенье, 20 ноября, очевидцы сообщили об аварии на подъезде к Воронежу со стороны луганской трассы. Там вылетел в кювет грузовик, еще один перегородил часть дороги. Свидетель последствий ДТП предположил, что две фуры столкнулись.

Однако в региональном ГУ МВД другая версия по поводу обстоятельств этой аварии. По данным полиции, водитель грузовика просто на скользкой трассе не справился с управлением и вылетел с дороги. При этом другой фуры он не цеплял. Впрочем, обстоятельства аварии продолжают выяснять. К счастью, тяжелых травм в этом ДТП никто не получил.