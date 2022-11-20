Теннисистка из райцентра под Воронежем победила на крупном международном турнире в Египте

Полина Яценко (справа) вместе с напарницей Алиной Корнеевой на пути к победе выиграли у двух фавориток турнира. Фото: cspsk-vrn.ru

Египетский курортный город Шарм-эль-Шейх снова стал счастливым для воронежской теннисистки Полины Яценко, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Здесь прошел очередной этап престижного женского теннисного тура ITF. Если раньше в этом году она Полина в Шарм-эль-Шейхе выигрывала в категории W15, то сейчас стала победительницей в парном разряде в более высокой категории W25.

Турнир был очень представительным. В конце сезона многие сильные теннисистки стараются набрать очки перед турниром серии Большого шлема Открытым чемпионатом Австралии.

Полина выступала в Египте с небольшой травмой, но это не помешало ей и ее напарнице Алине Корнеево. Хотя наши девушки в принципе не рассматривались как победительницы турнира. В первом круге Полина и Алина выиграли у россиянок Евгении Бурдиной и Екатерины Шалимовой — 6:2, 7:6. В четвертьфинале они обыграли вторых сеяных ну турнире — бельгийку Софию Костулас и россиянку Екатерину Маклакову – 6:4, 6:4. И это при том, что бельгийская теннисистка является второй ракеткой в мировом рейтинге юниоров. Во втором сете Яценко и Корнеева уступали 1:4, но потом взяли 5 геймов подряд и прошли в полуфинал.

В полуфинале Полина и Алина выиграли у Мерну Рефаат из Египта и ее напарницы китаянки Вэй Сыцзя 7:6, 7:5. В финале наши девушки встретились с первыми сеяными - швейцаркой Дженни Дюрст и кореянкой Пак Со Хён. Первый завершился в пользу россиянок со счётом 6:1, во втором победили соперницы 7-6. Матч дошел до тай-брейка, где борьба идет до 10 мячей. Полина и Алина его выиграли со счетом 10-5.

В 2022 году Полина Яценко, уроженка города Рамонь Воронежской области, уже выиграла четыре турнира женского теннисного тура.