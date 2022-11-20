Владимир Путин наградил заведующую кафедрой Воронежского института искусств медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Галина Сысоева. Фото: департамент культуры Воронежской области ВКонтакте.

Президент России Владимир Путин своим указом от 18 ноября наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заведующую кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств Галину Сысоеву. Награды она удостоена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Учли при принятии решения и ее многолетнюю плодотворную деятельность.

Галина Сысоева, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, руководит ансамблем «Воля», созданным еще в 1989 году. В нем занимаются выпускники и студенты Воронежского государственного института искусств. За более чем 30 лет ансамбль много раз выступал не только в России, но и за рубежом.

Эта медаль для Галины Яковлевны – не первая. Ранее ее наградили в 2002 году. Тогда она получила медаль «За вклад в сохранение культурного наследия России».