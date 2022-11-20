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НовостиОбщество20 ноября 2022 14:19

В Воронежской области водителей предупредили о ледяном дожде на трассе «Дон»

На дорогу может нанести до 15 сантиметров снега
Олег КУЗНЕЦОВ
Неблагоприятные погодные условия на трассе "Дон", по прогнозу синоптиков, продлятся до утра 22 ноября.

Неблагоприятные погодные условия на трассе "Дон", по прогнозу синоптиков, продлятся до утра 22 ноября.

Фото: Александр ГЛУЗ

Воронежских водителей, планирующих в ближайшее время поехать по трассе «Дон», предупредили о «ледяном» дожде в ночь с воскресенья, 20 ноября, до понедельника, 21 ноября. К осадкам прибавится изрядное количество снега – его нанесет около 8 сантиметров, а местами и до 15 см.

Напомним, 1 ноября на трассе «Дон» в Воронежской области ввели зимний скоростной режим. По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка от 517 км до 544 километр легковым и грузовым машинам массой до 3,5 т разрешено ехать не более 110 км/ч.

По прогнозам синоптиков, нынешняя жуткая погода с гололедом, мокрым снегом и дождем, продлится до конца 20 ноября, понедельник 21-го и в ночь на 22-го. А вот днем 22 ноября температура поднимется до +7 градусов. И снег должен растаять полностью.