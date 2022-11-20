В Воронежской области водителей предупредили о ледяном дожде на трассе «Дон»

Неблагоприятные погодные условия на трассе "Дон", по прогнозу синоптиков, продлятся до утра 22 ноября. Фото: Александр ГЛУЗ

Воронежских водителей, планирующих в ближайшее время поехать по трассе «Дон», предупредили о «ледяном» дожде в ночь с воскресенья, 20 ноября, до понедельника, 21 ноября. К осадкам прибавится изрядное количество снега – его нанесет около 8 сантиметров, а местами и до 15 см.

Напомним, 1 ноября на трассе «Дон» в Воронежской области ввели зимний скоростной режим. По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка от 517 км до 544 километр легковым и грузовым машинам массой до 3,5 т разрешено ехать не более 110 км/ч.

По прогнозам синоптиков, нынешняя жуткая погода с гололедом, мокрым снегом и дождем, продлится до конца 20 ноября, понедельник 21-го и в ночь на 22-го. А вот днем 22 ноября температура поднимется до +7 градусов. И снег должен растаять полностью.