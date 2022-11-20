В Воронеже синоптики рассказали, когда закончится жуткий гололед

"Ледяной" дождь - это не только красивые ветки деревьев, но и много проблем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежском гидрометцентре дали прогноз, когда закончатся нынешний кошмарный гололед. Метеорологи полагают, что людям придется чувствовать себя, как коровы на льду, еще до конца дня 20 ноября, да и 21-го тоже.

А вот во вторник, 22 ноября, днем польет сильный дождь, и резко потеплеет – от почти нуля до +7 градусов. Очевидно, что снег при таких условиях растает.

Впрочем, потепление продлится недолго. Уже в среду, 23 ноября, и в четверг, 24-го, днем снова будет от 0 до +1. Причем 23-го снова ожидают дождь, переходящий в снег.

Напомним, «ледяной» дождь 19 ноября создал немало проблем. В Воронеже упали 15 деревьев, на дороге в селе Гремячье Хохольского района в рухнувший ствол врезался пассажирский автобус. Из-за непогоды 20 ноября на маршруты не вышли все воронежские троллейбусы.