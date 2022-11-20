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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 13:04

Под Воронежем пассажирский автобус врезался в упавшее дерево

Авария случилась в Хохольском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
Автобус напоролся на ствол упавшего дерева.

Автобус напоролся на ствол упавшего дерева.

Фото: телеграм-канал "Воронеж № 1".

Вечером в субботу, 19 ноября, рядом с селом Гремячье Хохольского района на дорогу, видимо, не выдержав напора ветра и обледеневших после дождя веток, упало дерево. Вскоре после этого водитель пассажирского автобуса не успел затормозить на скользкой трассе и врезался в него. Фото последствий ДТП разместили в телеграм-канале «Воронеж № 1».

В аварии, к счастью, ни водитель, ни пассажиры сильно не пострадали. Вскоре людей забрал другой автобус.

Напомним, 19 ноября из-за разгула стихии в Воронеже упали 15 деревьев.