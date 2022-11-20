В Воронеже из-за ледяного дождя не вышли на маршрут все троллейбусы

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Воронеже в воскресенье, 20 ноября, не вышли на маршрут все воронежские троллейбусы. Их всего три: № № 7, 11 и 99. Решение поберечь их приняли в мэрии Воронежа из-за непогоды.и

Дело в том, что в субботу, 19 ноября, контактные сети обледенели, и при движении троллейбусов сильно искрили. В городском управлении транспорта посчитали, что продолжение работы «рогатых» в таких условиях приведет к большому перерасходу току. Возможна была и поломка троллейбусов. Вернуть их на маршруты предполагают сразу, как только погода улучшится.

Напомним, 19 ноября из-за ледяного дождя и сильного ветра в Воронеже упали 15 деревьев.