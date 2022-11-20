Воронежец выиграл Кубок 75-летия скалолазания в сложнейшей дистанции боулдеринг

Сергей Лужецкий. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В Москве в субботу, 19 ноября, состоялся финал открытых всероссийских соревнований «Кубок 75-летия скалолазания» в дисциплине «боулдеринг» (прохождение вершин наибольшей сложности). В нем сильнейшими стали питерские спортсмены: победил Вадим Тимонов, вторым стал Сергей Скородумов. Третье место занял Николай Яриловец из Москвы.

На соревнованиях подвели итоги общего зачета Кубка. Посчитали сумму результатов по итогам финала, Кубка России в Воронеже и этапа открытых всероссийских соревнований в Тюмени.

Обладателем Кубка 75-летия скалолазания стал Сергей Лужецкий из Воронежской области. Он набрал 202 балла. Вторым стал Антон Свиридов из Москвы. В его активе 198 баллов. Третьим стал Сергей Скородумов - 188.