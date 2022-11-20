Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 ноября 2022 11:19

В Воронеже во время ледяного дождя и сильного ветра упали 15 деревьев

Одно из них рухнуло прямо на детскую площадку
Юрий КОЗЛОВ
Дерево упало рядом с горками.

Дерево упало рядом с горками.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 19 ноября, на улице Лизюкова у дома № 3 во время непогоды дерево накренилось и упало прямо на детскую площадку. Очевидцы отмечают, что ствол повредил качели, накренилась горка. Пострадавших вроде бы не было. Видимо, в такую жуткую погоду там никто не играл.

Одна горка после падения дерева немного накренилась.

Одна горка после падения дерева немного накренилась.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Часть ствола рухнула на детские качели.

Часть ствола рухнула на детские качели.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В службе спасения Воронежа отметили, что это был не единичный случай. Всего 19 ноября из-за сильного ветра и дождя, сковывавшего льдом и кренившего ветки, упали 15 деревьев. Четыре из них рухнули на проезжую часть, пять – на машины. Еще одно зависло над дорогой. Был и случай, когда ствол упал на другое дерево.

По сведениям службы спасения, шесть деревьев убрали утром 20 ноября. Как и упавший на улице Платонова столб.