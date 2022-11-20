В Воронеже во время ледяного дождя и сильного ветра упали 15 деревьев

Дерево упало рядом с горками. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 19 ноября, на улице Лизюкова у дома № 3 во время непогоды дерево накренилось и упало прямо на детскую площадку. Очевидцы отмечают, что ствол повредил качели, накренилась горка. Пострадавших вроде бы не было. Видимо, в такую жуткую погоду там никто не играл.

Одна горка после падения дерева немного накренилась. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Часть ствола рухнула на детские качели. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В службе спасения Воронежа отметили, что это был не единичный случай. Всего 19 ноября из-за сильного ветра и дождя, сковывавшего льдом и кренившего ветки, упали 15 деревьев. Четыре из них рухнули на проезжую часть, пять – на машины. Еще одно зависло над дорогой. Был и случай, когда ствол упал на другое дерево.

По сведениям службы спасения, шесть деревьев убрали утром 20 ноября. Как и упавший на улице Платонова столб.