В Воронеже женщина отдала мошенникам 14,5 миллионов рублей

Женщина как под гипнозом переводила мошенникам миллионы почти месяц. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

54-летняя жительница Ленинского района стала жертвой чудовищного обмана. 24 октября ей на сотовый позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что счет женщины с минуты на минуту могут взломать. И посоветовал ей перечислить все накопления на «безопасные» реквизиты.

Женщина поверила мошенникам и в течение почти месяца слепо выполняла их указания. Сначала отправила им свои деньги, а потом стала брать кредиты по их указанию. Бессовестные аферисты оставили ее в покое только после того, как поняли, что выпотрошили ее полностью. Поняли они это, когда женщине перестали одобрять кредиты. К тому времени она перевела мошенникам около 14,5 миллионов рублей. Только, когда звонки аферистов прекратились, женщина написала заявление в полицию.

- Всего 19 ноября в Воронежской области случилось пять мошенничеств и две кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 15 850 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.