Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 9:46

Электричка из Усмани в Воронеж задержалась на пять часов

В ЮВЖД уверяют, что причина в устранении неполадок, связанных с непогодой
Олег КУЗНЕЦОВ
Из-за непогоды пришлось сильно перекроить график движения поездов.

Из-за непогоды пришлось сильно перекроить график движения поездов.

Фото: из архива «КП»

В ЮВЖД признали проблему с соблюдением графика движения поездов в субботу, 19 ноября. На железной дороге сообщили, что пассажирские и пригородные составы задержались из-за неблагоприятных погодных условий.

Например, 19 ноября в телеграм-канале «Воронеж № 1» сообщили о задержке на несколько часов прибытия на главный вокзал столицы Черноземья электрички из Усмани. Из райцентра Липецкой области он выехала на 11 минут позже обычного. В Воронеж она должна была прибыть в 19.15. На самом же деле поезд приехал в 00.23 в воскресенье, 20 ноября.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» - 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).