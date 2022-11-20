Электричка из Усмани в Воронеж задержалась на пять часов

Из-за непогоды пришлось сильно перекроить график движения поездов. Фото: из архива «КП»

В ЮВЖД признали проблему с соблюдением графика движения поездов в субботу, 19 ноября. На железной дороге сообщили, что пассажирские и пригородные составы задержались из-за неблагоприятных погодных условий.

Например, 19 ноября в телеграм-канале «Воронеж № 1» сообщили о задержке на несколько часов прибытия на главный вокзал столицы Черноземья электрички из Усмани. Из райцентра Липецкой области он выехала на 11 минут позже обычного. В Воронеж она должна была прибыть в 19.15. На самом же деле поезд приехал в 00.23 в воскресенье, 20 ноября.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» - 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).