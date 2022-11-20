Скандального воронежского автоблогера за кражу дорожных знаков посадили на 2,5 года

Суд дал обоим автоблогерам по 2,5 года колонии-поселении. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Тимашевском районном суде Краснодарского края вынесли приговор по уголовному делу скандального воронежского автоблогера Алексея Шамардина и его подельника Станислава Андреева. Служители Фемиды посчитали доказанными два факта краж. По версии следствия, воронежский и краснодарский автоблогеры Шамардин и Андреев украли в Тимашевске два дорожных знака «Инвалиды», один из них был расположен возле торгового центра.

Оба автоблогера своей вины не признали. Но это не помешало суду отправить Шамардина в колонию-поселение на 2,5 года, а Андреева – на тот же срок со штрафом в 40 тысяч рублей (его добавили за оскорбление судебных приставов).

Напомним, Шамардин позиционировал себя как борца с автохамами, ездящих по встречной полосе и паркующихся где попало. По его версии, он ловил их на живца, не давая проехать. Водители же заявляли, что автоактивист провоцировал аварии, буквально бросаясь под колеса.

В феврале 2021 года Шамардин уже стал фигурантом уголовного дела по статье о фальсификации доказательств. По версии следствия, видеоблогер спровоцировал ДТП со своим участием, где водители после наезда на него якобы покидали место аварии. Шамардин якобы самостоятельно изготовил поддельные заключения экспертов о причинении ему материального ущерба. Дело рассматривают в Левобережном районном суде Воронежа.