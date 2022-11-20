В Воронежской области за сутки сгорели два сельских дома, дача и гараж

Дом в поселке Подлесный Верхнехавского района сгорел полностью. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Три крупных пожара случились днем в субботу, 19 ноября, и ночью в воскресенье, 20 ноября.

В субботу, 19 ноября, в 12.38 загорелся жилой дом и гараж в селе Орлово Новоусманского района на улице Красина. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 13.44. Дом 6,5х3,5м и металлический гараж 5х3м к тому времени сгорели полностью.

В тот же день в 14.24 в Рамонском районе в садоводческом товариществе «Донское» на улице Березовой загорелась двухэтажная дача 6х7м. Туда выезжали три пожарные машины с 12 специалистами МЧС. Пламя потушили в 15.04. Огонь сильно повредил второй этаж 3х7м по всей площади, а также крышу на площади 6 кв.м.

В воскресенье, 20 ноября, в 2.27 загорелся жилой дом в поселке Подлесный Верхнехавского района на улице Первомайской. На месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС, приехавшие на двух машинах. Пожар ликвидировали в 3.24. Но к тому времени огонь полностью уничтожил дом 10х9м.

На всех трех пожарах никто не пострадал.