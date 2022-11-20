Воронежские энергетики из-за непогоды перешли на особый режим работы

Ликвидацией аварий электричества занимались 58 бригад энергетиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

В «Воронежэнерго» сообщили о переводе энергетиков на особый режим работы из-за резкого ухудшения погоды. В Воронеже и местами по области прошел так называемый ледяной дождь: осадки падали на снег, размывали его, и тут же образовывалась ледяная корка. Лед оседал и на проводах, из-за чего значительно увеличивался риск возникновения ЧП.

Из-за непогоды в субботу, 19 ноября, были случаи отключения света, при этом на социально значимых объектах никаких ЧП не было. В ликвидации аварий задействовали 58 бригад энергетиков: 141 специалиста и 84 единицы техники. В распоряжении «Воронежэнерго» находятся 103 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 5,3 МВт. Их могут использовать как раз в случае аварий на социально значимых объектах.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях проводов или столбов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8(800)220-0-220.