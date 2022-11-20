В Воронежской области «КамАЗ» с прицепом протаранил «семерку»: 81-летний водитель тяжело ранен

"Семерка" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 19 ноября, в 17.04 в Терновском районе на 29 километре дороги Курск-Борисоглебск-Терновка случилась авария. 24-летний местный житель, руливший «КамАЗом» с прицепом, не рассчитал со скоростью на заледенелом асфальте. Грузовик занесло, он вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «семерку».

Легковой машиной управлял 81-летний местный житель. Пожилой мужчина получил травмы разной степени тяжести. Его отвезли в больницу.

У "Жигулей" разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- 19 ноября случилось 81 ДТП, из них 53 – в Воронеже, 23 – на дорогах в районах, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека. Автоинспекторы задержали 16 пьяных водителей и еще 5 – за выезд на встречную полосу, - подвели печальные итоги прошедших суток в региональном ГУ МВД.