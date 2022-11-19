В центре Воронежа перекрыли движение из-за опасно накренившегося столба

В Воронеже на улице Платонова сильно накренился столб в районе дома № 25. Он угрожает упасть на проезжающие машины. Из-за чего оперативно было перекрыто движение на этом участке улицы. Об этом сообщил телеграм-канал «Воронеж № 1».

Как пояснили в мэрии, сейчас на месте работают специалисты горсвета, горэлектосети, ГОЧС и сотрудники полиции. После того, как опора будет освобождена от сетей, ее демонтируют и заменят новой.

Также с 20 ноября и до завершения восстановительных работ будет приостановлено движение троллейбусов № 7 и 99. О восстановлении движения пообещали сообщить дополнительно.