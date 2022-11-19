Воронежец перевел 1,5 млн рублей мошенникам на киви-кошельки

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 45-летнний воронежец. Он сообщил, что стал жертвой мошенников и перевел им около 1,5 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили якобы из банка и напугали тем, что кто-то пытается на него оформить кредит. Для защиты денежных средств мужчине предложили оперативно оформить на свое имя займы, а деньги перевести… на номера киви-кошелька.

В течение двух дней воронежец находился на связи со злоумышленниками. За это время он сделал более десятка переводов на реквизиты аферистов. А потом связь с ними прервалась. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ущерб превысил 1 млн 450 тысяч рублей.

Кстати, аналогичный случай произошел в Ленинском районе областного центра. Там по такой же схеме 57-летний местный житель перевел мошенникам 1 млн 145 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.