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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 16:08

Воронежец перевел 1,5 млн рублей мошенникам на киви-кошельки

Он пытался защититься от кредита
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 45-летнний воронежец. Он сообщил, что стал жертвой мошенников и перевел им около 1,5 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили якобы из банка и напугали тем, что кто-то пытается на него оформить кредит. Для защиты денежных средств мужчине предложили оперативно оформить на свое имя займы, а деньги перевести… на номера киви-кошелька.

В течение двух дней воронежец находился на связи со злоумышленниками. За это время он сделал более десятка переводов на реквизиты аферистов. А потом связь с ними прервалась. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ущерб превысил 1 млн 450 тысяч рублей.

Кстати, аналогичный случай произошел в Ленинском районе областного центра. Там по такой же схеме 57-летний местный житель перевел мошенникам 1 млн 145 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.