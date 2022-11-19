Под Воронежем завершили объединение двух крупных поселений

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Воронежем спустя два года завершается процесс слияния двух муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе Новоусманской администрации 19 ноября.

Там пояснили, что ликвидация юридических лиц Усманского 1-го и Усманского 2-го сельских поселений – это завершающий этап объединения двух поселений. Слияние подтвердили сначала сельские депутаты своим голосованием. Затем местные власти провели правовую и юридическую работу, был принят областной закон. Состоялись выборы нового совета народных депутатов и главы объединенного поселения. Теперь происходит ликвидация двух юрлиц и создание одного нового.

Вся эта процедура, пояснили в администрации, была затеяна для того, чтобы уйти от неправильного, с точки зрения закона, административно-территориального деления. Нельзя, чтобы один населенный пункт – Новая Усмань – лежал в границах сразу двух разных муниципальных образований. Объединение законодательно проводится путем присоединения одного поселения к другому, в данном случае 2-го к 1-му. Пока название «Усманское 1-е» сохранится.

Новую административную единицу возглавил Александр Ларионов, ранее руководивший Усманским 2-м сельским поселением. Экс-глава Усманского 1-го сельского поселения принял решение участвовать в конкурсе на должность главы Бабяковского сельского поселения – и победил. Заместитель главы «старого» Усманского 1-го сельского поселения, Сергей Иванов, работает в качестве и. о. главы Шуберского сельского поселения, а экс-глава Шуберского Александр Корчагин перешел на должность руководителя аппарата администрации района и курирует организационно-контрольный отдел, отдел правовой и кадровой работы, сектор контрактной службы и муниципальный архив.