Воронежские гандболисты одержали крупную победу в Омске

Воронежские гандболисты не знают поражений в этом чемпионате. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Сегодня, 19 ноября, в Омске состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Скиф-Юниор» принимал лидера турнира - ГК «Воронеж». Уже на 32-й секунде встречи гости повели в счете, и с каждой минутой лишь наращивали свой перевес. Итог первого тайма – 19:12 в пользу воронежцев. Преимущество по сумму двух половин встречи составило 16 очков – 41:25.

В ТОП-3 самых результативных игроков нашей команды вошли – Никита Сибирев (девять очков), Никита Палишев (восемь) и Никита Филев (пять).

После этой победы «Воронеж» остается единственным клубом, который не имеет очковых потерь – семь побед в семи матчах. С 14-ю баллами подопечные Алексея Доронкина занимают второе место, уступая проигравшему трижды волгоградскому «Каустику» лишь по разнице мячей. Третьим идет белгородский «Технолог-Спартак» (12).

Теперь завтра, 20 ноября, воронежцы проведут повторный матч в Омске со «Скифом-Юниор» (восьмое место, ноль очков). Начало игры в 10:00.