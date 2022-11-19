Под окнами воронежской многоэтажки обнаружили тело 47-летнего мужчины

В Воронеже сегодня около многоквартирного дома на улице Лизюкова было найдено тело 47-летнего мужчины. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

Предварительно, мужчина мог выпасть из окна. При осмотре на него теле обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установит экспертиза.

В данный момент правоохранители проводят проверку. Следователь осмотрел место происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам будет принято процессуальное решение.