Из-за гололеда воронежская ГИБДД проводит сплошные проверки у пешеходных переходов

В ближайшие несколько дней во всех районах пройдут «сплошные проверки». Инспекторы ГИБДД будут дежурить у пешеходных переходов и в местах, где большое скопление людей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 19 ноября.

Там напомнили, что из-за резких температурных переходов наезд на пешеходов является одним из основных видов ДТП. Это подтверждают и цифры. За 18 дней ноября зарегистрировано 26 таких ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 25 получили ранения, среди них четверо несовершеннолетних.

С начала года количество наездов на пешеходов выросло, их число за 10 месяцев составило - 522 (+3,1%), в результате которых 60 человек погибли (-1,6%) и 476 получили ранения (+2,3%). Рост количества наездов на пешеходов зарегистрирован в Воронеже и в 17 районах.

Нередко участниками ДТП становятся и дети-пешеходы: их зарегистрировано 95, 1 ребенок погиб и 97 получили ранения.