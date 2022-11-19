Скандального воронежского блогера отправили в колонию за кражу дорожных знаков

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Тимашевский райсуд вынес приговор Станиславу Андрееву и Алексею Шамардину из Воронежа. Блогеров признали виновными в краже дорожных знаков «Инвалид» (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе суда Красонодарского края.

Установлено, что мужчины с помощью гаечного ключа открутили два таких знака. Один был установлен на автомобильной парковке возле административного здания в городе Тимашевске, второй – на парковке, прилегающей к торговому центру.

При этом Андрееву «добавили» статью 319 УК РФ. В феврале 2021 года он, при входе в Краснодарский краевой суд устроил ссору с судебными приставами-исполнителями, которых публично оскорбил в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Блогеры вину свою не признали, но она была установлена совокупностью исследованных в ходе судебного процесса доказательств. Андреев получил 2,5 года колонии-поселения со штрафом в доход государства в 40 тысяч рублей. Шамардин - лишь 2,5 года колонии-поселения. Туда их направят под конвоем. Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, воронежец Алексей Шамардин в соцсетях позиционировал себя как «борец с автохамами». Ранее он попал в поле зрение сотрудников Следственного комитета региона. По версии следствия, активист, по сути, занимался тем, что в народе называют «подставами».