Нуждающийся в помощи врачей 80-летний пенсионер пропал в Воронеже

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Пропал в Воронеже пенсионер Иван Дорошенко. Мужчине 80 лет, и он постоянно нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и опубликовал ориентировку.

Иван Дорошенко вышел из дома 16 ноября. С тех пор его никто не видел. Приметы мужчины: седые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение, рост — 165 сантиметров. В день исчезновения был одет в черную куртку, спортивные штаны и ботинки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или его местонахождении, просят срочно сообщить по телефонам - 8 (800) 700-54-52 или 112.