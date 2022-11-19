Воронежцы могут сдать билеты на отмененный спектакль Платоновского фестиваля

Братья Карамазовы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля сообщила, что воронежцы могут получить назад деньги за билеты на спектакль «Братья Карамазовы» Малого драматического театра - Театра Европы: его официально отменили. Постановку планировали показать на Платоновфесте в июне 2021-го, но из-за заболевшего коронавирусом артиста, его вынужденно перенесли на 2022 год. А потом и сам XII фестиваль с июня 2022 перенесли на осень. Потом форум искусств снова перенесли - уже на 2023-й, но спектакль все же планировали показать осенью. Теперь стало известно, что он не состоится.

- Вынуждены сообщить, что спектакль «Братья Карамазовы», перенесенный с весны 2022 года, отменен. Мы сделали все возможное для того, чтобы организовать эти гастроли, но к сожалению, по не зависящим от нас причинам эту постановку в нашем городе в ближайшем будущем показать невозможно. Все приобретенные билеты подлежат возврату, - сообщили в дирекции.

Воронежцы, еще не оформившие возврат билетов на «Братьев Карамазовых», могут увидеть спектакли Малого драматического театра - Театра Европы в Санкт-Петербурге - руководство театра и дирекция фестиваля договорились о предоставлении этим зрителям 50% скидки на постановки репертуара МДТ с 1 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, 12-й Платоновфест перенесли на лето 2023, чтобы сохранить его международную составляющую