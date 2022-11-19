Воронежцы сообщили, что Графский ретропоезд повез на экскурсию электровоз

В Рамонь выехал состав из четырех единиц техники – два вагона, паровоз и электровоз Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Очевидцев из поселка Краснолесный в Воронеже привлек необычный факт. Со станции Графская в субботу, 19 ноября, отправился экскурсионный ретро-поезд до станции Рамонь. Однако повез его не паровоз, а прицепленный электровоз.

- Обычно его возил паровоз Л-4514 с гербом Советского Союза на кабине машиниста. Но в этот день все было по-другому. К нему подцепили чехословацкий электровозик «Шкода». Тоже старый, раритетный экземпляр. Что-то случилось с паровозом, хотя он и дымит, но чего-то ему не хватает, чтобы самостоятельно отправится в путь, - поделился с «КП» читатель.

Графский поезд – одни из популярных маршрутов у воронежцев Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В итоге в Рамонь выехал состав из четырех единиц техники – два вагона, паровоз и электровоз.

Напомним, Графский поезд – одни из популярных маршрутов у воронежцев. Состав курсирует из областного центра до станции Графская, а затем в Рамонь. Отправляется каждую субботу и воскресенье из Воронежа в 09:35. Через два часа прибывает в Рамонь. Но перед этим делает остановку на станции «Графская». Обратно на вокзал «Воронеж-1» ретропоезд приходит в 18:08.