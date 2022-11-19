В Воронеже Ирина Круг спела вместе с сыном

Ирина Круг с сыном в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

Во времена, когда в столице Черноземья гастрольные представления отменяют-переносят одно за другим (не избежали этого Киркоров, Билан, Михайлов) полный зал собрала Ирина Круг. Воронежские поклонники так нежно любят певицу, что не поскупились и на цветы, завалив артистку букетами.

Ирина Круг в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

Ирина представила воронежцам новую программу «Подари любовь» - песни из свежего альбома «Я ношу твою фамилию», вышедшего в 2022-м. Но не обошлось и без песен нашего земляка Владимира Бочарова, а также любимых хитов «Шанель», «Букет из белых роз», «Тебе, моя последняя любовь», «Промежутки любви», «Заходи ко мне во сне», которую она в свое время пела дуэтом с еще одним нашим земляком Алексеем Брянцевым.

Ирина Круг в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

А еще артистка сделала воронежцам настоящий сюрприз - вывела на сцену сына - Александра Круга. Он не только спел с мамой, но и исполнил многое из репертуара легендарного отца - «Письмо маме», «Юбочка» и «Жиган-лимон».

Ирина Круг в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

А под конец концерта Ирина Круг вышла в зал к зрителям. Звезду тут же облепили со всех сторон поклонники, делая селфи, обнимая и лично вручая цветы. Прямо в толпе артистка спела «Дом на горе» и «Где ты». А под композицию «Мама» поклонники зажгли на своих мобильниках фонарики.