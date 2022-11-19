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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:54

В Воронежское водохранилище выпустили еще 370 тысяч мальков

Это поспособствует восстановлению водного объекта
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии

Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии

Воронежское водохранилище пополнилось новыми обитателями. В водоем выпустили еще 370 тысяч штук мальков белого амура и толстолобика. Этой новостью 18 ноября поделились в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

Там пояснили, что рыбу выпускали под контролем сотрудников Верхнедонского отдела рыбоохраны. Подобные мероприятия проводятся в области регулярно. Это дает возможность восстановлению водного объекта.

Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии

Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии

Так, например, миллион мальков сазана выпустили в конце сентября в реку Дон в Павловске. Так компенсировали вред после укрепления берегов.