В Воронежское водохранилище выпустили еще 370 тысяч мальков

Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии
Воронежское водохранилище пополнилось новыми обитателями. В водоем выпустили еще 370 тысяч штук мальков белого амура и толстолобика. Этой новостью 18 ноября поделились в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.
Там пояснили, что рыбу выпускали под контролем сотрудников Верхнедонского отдела рыбоохраны. Подобные мероприятия проводятся в области регулярно. Это дает возможность восстановлению водного объекта.
Фото регионального департамента природных ресурсов и экологии
Так, например, миллион мальков сазана выпустили в конце сентября в реку Дон в Павловске. Так компенсировали вред после укрепления берегов.